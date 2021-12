Vitinha avança no apoio a Taremi para o clássico entre FC Porto e Benfica

O castigo de Evanilson, expulso no clássico da Taça de Portugal, pode levar Sérgio Conceição a avançar Vitinha no terreno, para o apoio ao avançado Taremi, apurou o Correio da Manhã.









Esta solução já foi utilizada pelo técnico do FC Porto na vitória caseira com o Sp. Braga (1-0) também para o campeonato. A qualidade técnica, visão de jogo e remate forte permitem a Vitinha jogar também em posições mais avançadas. Sérgio Oliveira (Grujic foi o escolhido no jogo com os minhotos mas tem apresentado problemas físicos nas últimas semanas) pode ser chamado ao meio-campo portista, ao lado do colombiano Matheus Uribe.

A ausência do brasileiro Evanilson retira opções atacantes a Sérgio, sendo que Toni Martínez será a única alternativa para refrescar o ataque, caso seja necessário, no decorrer do jogo. Ainda assim, a possibilidade de o jogador espanhol fazer companhia a Taremi no ataque também não está descartada.









Leia também Conceição com dúvidas no ataque do FC Porto Uma coisa parece clara para Sérgio Conceição e para os seus jogadores: entrar forte, à semelhança do que aconteceu na passada semana, é o principal objetivo no Dragão.

De resto, o técnico portista não deve fazer mais alterações no onze que tão boa conta deu de si no jogo para a Taça de Portugal. O regresso de Diogo Costa deve ser a outra exceção.









joão marcelo às ordens de conceição



O defesa-central João Marcelo, da equipa B, continua a treinar às ordens de Sérgio Conceição no Olival. Com dúvidas em relação à recuperação de Pepe (esta segunda-feira voltou a realizar tratamento), o técnico tem no jovem (21 anos) uma opção de recurso para o eixo defensivo.