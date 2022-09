OSp. Braga sofreu esta quinta-feira para vencer o Union Berlin, com um golo solitário de Vitinha, mas garantiu a liderança do Grupo D da Liga Europa, com os mesmos seis pontos do Saint-Gilloise, mas melhor diferença de golos. A equipa de Artur Jorge soma e segue, fruto de uma 2ª parte melhor conseguida contra um adversário muito forte fisicamente.









Ver comentários