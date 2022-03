Vitinha na mira do Bayern e da Lazio

Vitinha, médio do FC Porto está na mira do Bayern Munique (Alemanha) e da Lazio de Roma (Itália).A época do jogador de 22 anos está a chamar a atenção de vários clubes fora de Portugal, sendo que o colosso germânico foi o último a juntar-se à lista, segundo o jornal ‘Bild’. A publicação avança contudo que o nome de Vitinha está num lote de jogadores onde figuram também Djed Spence (Nottingham Forest), Mike Wisdom (Borussia Monchengladbach) e o trio do Ajax formado por Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui e Antony.Também esta sexta-feira a imprensa italiana deu conta do interesse da Lazio no jogador que é agenciado por Jorge Mendes. O jornal transalpino ‘Gazzetta dello Sport’ garante que o técnico Maurizio Sarri pretende contar com Vitinha na reconstrução do plantel que está a idealizar para os romanos em 2022/2023.O jogador, que na época passada esteve cedido aos ingleses do Wolverhampton, tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, acessível face ao atuais valores de mercado. O médio é um dos ausentes nos treinos do FC Porto por estar ao serviço da seleção.Esta sexta-feira, a equipa principal (muito desfalcada, devido a compromissos das seleções) realizou um jogo-treino com a formação da B , no Olival