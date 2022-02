Os responsáveis do FC Porto acreditam que Vitinha vai garantir um jackpot já no mercado de verão. No Dragão, sabe o CM, há a expectativa de que o médio será a próxima grande venda do clube, entre os 30 e os 40 milhões de euros.Os dirigentes portistas têm a forte convicção de que o jogador de 22 anos vai continuar a valorizar-se face às boas exibições.