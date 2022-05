Vitinha testou positivo à covid-19 no âmbito dos trabalhos da Seleção Nacional e vai, por isso, falhar o jogo de Portugal com a Espanha, o primeiro do Grupo 2 da Liga das Nações, que se realiza no dia 2 de junho, às 19h45.



Danilo, que se tinha lesionado no treino de quinta-feira, foi dado, entretanto, como apto.

