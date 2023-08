Vitinha volta a ser decisivo e salva Marselha da derrota com Boloni

O avançado português Vitinha voltou esta sexta-feira a ser decisivo no Marselha, desta vez salvando a sua equipa da derrota no campo do Metz (2-2), no arranque da segunda jornada da Liga francesa de futebol.

Depois de ter marcado o golo que deu a vitória ao Marselha na ronda inaugural, perante o Reims (2-1), Vitinha, que foi suplente utilizado (entrou aos 75 minutos), rematou com sucesso aos 82, impedindo o triunfo do Metz e o primeiro desaire da sua equipa na competição.

O Marselha até chegou a estar na frente do marcador, por Soglo, aos 14 minutos, mas Sabaly, aos 65, e Mukautadze, aos 71, protagonizaram a reviravolta para a formação comanda pelo romeno Laszlo Boloni, antigo treinador campeão pelo Sporting, em 2001/02.

Essa recuperação do Metz ocorreu numa altura em que a equipa da casa já atuava com menos uma unidade por expulsão de Abou Lo, aos 59 minutos.