Vítor Baía e Luís Gonçalves propostos para administradores executivos da SAD do FC Porto

O FC Porto anunciou esta quinta-feira que vai propor a passagem de Luís Gonçalves, diretor geral para o futebol, e Vítor Baía, que integrou a lista de Pinto da Costa, a administradores executivos da SAD dos 'dragões'.

No site, o FC Porto explica que esta e outras propostas serão levadas à Assembleia Geral (AG) marcada para 17 de setembro (15h30 horas), no auditório do Estádio do Dragão.

Para além disso, o emblema 'azul e branco' anunciou ainda que Manuela Aguiar, Rita Moreira e Cristina Azevedo, foram propostas para administradoras não executivas, tornando-se, deste modo, as primeiras mulheres no Conselho de Administração da SAD.