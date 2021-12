Vítor Baía vai ser testemunha do Ministério Público no caso da agressão de Pedro Pinho a jornalista

Vítor Baía vai ser testemunha do Ministério Público no caso da agressão de Pedro Pinho a um jornalista. O CM sabe que o empresário não requereu a instrução do processo. Quer isto dizer que o caso segue já para julgamento.



Vítor Baía foi arrolado como testemunha, por parte do Ministério Público. Recorde-se que Pedro Pinho agrediu um jornalista, em Moreira de Cónegos, depois de um jogo do FC Porto com o Moreirense.





Na altura, Pinto da Costa negou ser próximo do empresário. Disse mesmo que Pedro Pinho tinha sido convidado pelo Moreirense para estar presente no estádio. Pedro Pinho é, também, um dos alvos da Operação Prolongamento. É suspeito de dividir luvas com Pinto da Costa e Alexandre Pinto da Costa.