Vítor Catão, um conhecido adepto do FC Porto, foi condenado, esta terça-feira, a dois anos de prisão com pena suspensa por sequestrar o empresário César Boaventura.O adepto também enfrentava as acusações de coação, ameaças e ofensas à integridade física, mas apenas foi provado o crime de sequestro.Os factos remontam a março de 2019. O adepto do FC Porto gravou o próprio crime e partilhou-o nas redes sociais.