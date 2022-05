Vítor Catão suspenso por três anos e meio

Vítor Catão, presidente do São Pedro da Cova, foi suspenso por três anos e meio pelo Conselho de Disciplina da AF Porto e condenado ainda a pagar uma multa de 560 euros. Em causa estão os incidentes registados no encontro com o São Lourenço do Douro, para a Taça da AF Porto, em março passado, em que o árbitro foi agredido.Tudo começou quando a equipa do Marco de Canaveses fez o primeiro golo (o único até ao jogo ser interrompido aos 60'), o que motivou a revolta da formação de Gondomar: o presidente do S. Pedro da Cova 1937, Vítor Catão, criticou duramente a arbitragem de Ricardo Carriço que logo mostrou o cartão vermelho ao dirigente. Quando Ricardo Carriço se encaminhava para o túnel dos balneários. O agressor foi identificado como sendo Vítor Catão, segundo apurou Record na altura.