Vítor Oliveira no Gil Vicente

Depois de sagrar-se este domingo campeão da II Liga com o P. Ferreira, Vítor Oliveira anunciou que rumará ao Gil Vicente na próxima época."Se me perguntarem se é um desafio absolutamente difícil, não tenho a mínima dúvida. É o projeto mais aliciante na próxima temporada", disse o técnico, que juntou o sexto título (na II Liga) à 11ª subida de divisão.O Gil Vicente, do Campeonato de Portugal, será reintegrado no principal escalão do futebol português depois de ter sido despromovido à II Liga em 2006/07, por alegada irregularidade na utilização de Mateus.O técnico, de 65 anos, despediu-se do P. Ferreira em festa, após a vitória confortável frente ao Cova da Piedade (2-0). Ainda antes do apito final, a euforia tomou conta das bancadas do Capital Móvel, onde esteve Luiz Phellype (Sporting) para receber a medalha de campeão.Também Diogo Jota (Wolverhampton) marcou presença no estádio. O antigo jogador do P. Ferreira foi homenageado pelo clube no relvado, ao intervalo.