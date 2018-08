Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória abre porta a Jonas

Técnico alimenta possibilidade de o brasileiro ser convocado para o jogo desta sexta-feira.

Por Mário Morgado Ribeiro | 03:12

Jonas tem praticamente certa a continuidade no Benfica. Rui Vitória até abriu a porta à utilização do avançado no jogo desgta sexta-feira. O jogador de 34 anos pode entrar nas opções do treinador das águias para o encontro de estreia do Benfica na Liga 2018/19 com o V. Guimarães, mais logo, pelas 20h30, na Luz.



"Não vou dizer quem está convocado ou não está. As minhas ideias sobre este plantel estão clarificadas em relação ao Jonas. Aquilo que tenho de fazer está clarificado. Não me vão ouvir dizer que o Rui Vitória não conta com Jonas ou que desespera por Jonas. Da minha parte, está fechado", disse o treinador do emblema encarnado no lançamento da receção aos vimaranenses.



Uma abordagem diferente de Vitória em relação a Jonas, tendo em conta a conferência de imprensa de antevisão do jogo da 1ª mão da Liga dos Campeões com o Fenerbahçe. Na passada segunda-feira, o treinador revelou que o brasileiro não estaria convocado para o jogo com os turcos , uma vez que não reunia "condições" para o encontro. Quatro dias depois e com os avanços significativos no processo de renovação contratual de Jonas, Vitória deixa em aberto a continuidade do avançado no plantel, bem como a possível inclusão do brasileiro na lista de convocados para o jogo de hoje.



Em jeito de perspetiva para este campeonato, Rui Vitória só tem um objetivo em mente. "Que seja muito bem disputado, que impere a qualidade, que haja competição saudável e respeito. Nós cá estamos com o foco da reconquista".



Castro à procura de "bom resultado"

Luís Castro, treinador do V. Guimarães, assumiu que no jogo de hoje, 20h30, no Estádio da Luz, vai à procura de um "bom resultado". O técnico espera surpreender o Benfica, mas para isso tem de deixar a equipa de Rui Vitória desconfortável. "É natural que o Benfica se sinta menos bem a defender, porque é uma equipa voltada para o momento ofensivo. Levar o jogo para o meio-campo do Benfica, conseguir manter lá a bola e ser agressivos no último terço é o ideal", referiu na antevisão à partida.



As águias estão a meio da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões (jogam terça-feira a 2ª mão, na Turquia, frente ao Fenerbahçe), mas Castro não antecipa facilidades. "Não há um treinador que prepare uma equipa para dois jogos. Não estou convencido de vantagem alguma", afirmou.



‘Pistolas’ ficou agradado com proposta da SAD

Jonas ficou agradado com a proposta de 2,3 milhões de euros limpos por ano, que a SAD do Benfica lhe oferece para renovar até 2020, sabe o CM. O ‘Pistolas’ está assim mais perto de continuar no clube da Luz, colocando um ponto final nas dúvidas em relação a uma possível saída para a Arábia Saudita.



Apenas dois centrais disponíveis

Luís Castro tem apenas dois defesas-centrais disponíveis para o jogo de hoje, frente ao Benfica. Pedro Henrique não deve recuperar da lesão, assim como Frederico Venâncio. Por isso, a dupla de centrais que o técnico vai apresentar no Estádio da Luz vai ser composta por Osório, ex- FC Porto, e João Afonso.