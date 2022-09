Vitória com duas cabeças: Portimonense chega ao golo com dois defesas-centrais

O Portimonense venceu no domingo o Famalicão com um golo que passou pelas cabeças dos dois defesas-centrais da equipa do Algarve.Os anfitriões começaram mais perigosos na primeira parte. Mas foi a equipa do Norte a ter a melhor oportunidade de golo nos pés de Rúben Lima, que só não foi concretizada porque Nakamura fez uma excelente defesa. O jogo continuou disputado até ao intervalo.Na segunda parte, Pedro Brazão driblou bem e soltou para Kadile, mas o remate saiu por cima. A equipa da casa colocou pressão na área do Famalicão, até que a bola foi da cabeça do central Relvas até à cabeça do central Pedrão e entrou na baliza, aos 64’. Welinton esteve perto de marcar o segundo, por duas vezes, mas a bola saiu primeiro ao lado e depois ao poste.