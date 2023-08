Um fogacho que não durou mais de 15 minutos, na segunda parte, permitiu ao FC Porto um suado triunfo no arranque da Liga, no terreno do Moreirense. A exibição curta valeu uma vitória com reviravolta, na reação à derrota na Supertaça. Mas não camufla lacunas evidentes dos azuis-e-brancos.



