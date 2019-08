Vitória construiu tornou tudo 'fácil' na Letónia e venceu o Ventspils

Com um triunfo claro por 3-0, na Letónia, o V. Guimarães praticamente garantiu a passagem ao play-off de acesso à Liga Europa. Esta quinta-feira, diante do Ventspils, no jogo referente à 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da competição, a equipa portuguesa foi claramente superior e teve a arte de tornar fácil um duelo no qual, de resto, já era claramente favorita.Ainda sem algumas unidades que deverão ter algum protagonismo durante a época, como André André, Wakaso ou André Pereira, o V. Guimarães foi dono e senhor do jogo desde o seu início. Ivo Vieira apostou num 4x3x3 que se revelou adequado para as exigências do confronto.O marcador funcionou pela primeira vez à passagem da meia hora. Davidson correspondeu de cabeça, após a marcação de um pontapé livre por Rochinha. Antes já Guedes tinha enviado um remate ao poste da baliza letã. O Ventspilis procurou deitar a cabeça de fora mas foi o Vitória que acabou por voltar a marcar, por mais duas vezes, por Pepê e Joseph, na 2ª parte.O jogo da 2ª mão realiza-se no Estádio D. Afonso Henriques (Guimarães), na próxima quarta-feira (17h00).