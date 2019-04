Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória da Juventus sem Ronaldo marcada por cânticos racistas

Alvo foram os franceses Blaise Matuidi e Moise Kean, o último autor do segundo golo.

Por Lusa | 02.04.19

A vitória por 2-0 Juventus em Cagliari, em jogo da liga italiana de futebol, ficou esta terça-feira marcada pelos cânticos racistas dirigidos aos franceses Blaise Matuidi e Moise Kean, o último autor do segundo golo.



Tanto Matuidi como Kean, que viria a marcar o segundo depois de um golo inaugural de Bonucci, foram alvo de cânticos similares ao barulho de um macaco, também dirigidos ao brasileiro Alex Sandro (ex-FC Porto).



Ao marcar, Kean celebrou de braços abertos virado para a bancada de onde vinham os insultos, antes de os companheiros de equipa o convencerem a voltar ao campo, enquanto Matuidi apontava para a mesma zona numa conversa com o treinador, Massimiliano Allegri.



O jogo esteve interrompido e o 'speaker' do estádio pediu mesmo aos adeptos para cessarem os cânticos, com Bonucci a dizer, no final do jogo, ter ouvido "cânticos racistas", o que deixou "Matuidi chateado", mas afirmou também que "Moise [Kean] não devia ter celebrado daquela forma, nem a bancada reagido daquela maneira".



O futebol italiano tem estado marcado, nos últimos meses, por vários incidentes de índole racista ou antissemita nos estádios, por parte de adeptos, com os estádios da Lazio e do Inter, entre outros nas várias divisões, a ficarem esta temporada interditados por incidentes.