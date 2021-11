Vitória de Guimarães acumula três pontos sofridos

O Vitória venceu este sábado o Moreirense (2-1) no dérbi de Guimarães, mas teve de sofrer muito numa 2ª parte emocionante. Numa fase em que a equipa da casa já mandava no jogo, o Moreirense criou a primeira situação de perigo, com Abdu Conté, aos 16’, a assistir Rafael Martins que viu Bruno Varela negar-lhe o golo.Três minutos depois, os vitorianos não perdoaram e colocaram-se em vantagem, na sequência de uma jogada de insistência concluída, com classe, por Edwards. O inglês era o expoente máximo da qualidade da equipa de Pepa e aos 35’ ofereceu a Estupiñán o 2-0, mas o colombiano rematou contra o peito de Kewin Silva.O Moreirense surgiu mais pressionante no 2º tempo e aos 61’ Rafael Martins atirou ao poste. Logo a seguir (65’) Bruno Varela aplicou-se de novo num remate de Walterson. Ameaçava a equipa cónega, que aos 83’ teve três ocasiões na mesma jogada. Na resposta, Bruno Duarte perdeu o 2-0, mas na sequência do canto de Ricardo Quaresma o brasileiro marcou mesmo de cabeça. Felipe Pires ainda reduziu para o Moreirense (88’) com um grande golo e deixou incerteza no jogo até final.