O V. Guimarães está apurado para a próxima edição da Liga Conferência, depois de este domingo ter conquistado o terceiro triunfo consecutivo, ao vencer em Vila do Conde por 1-0. A equipa vimaranense subiu ao 5.º lugar, remetendo o Arouca, que só joga esta segunda-feira no Estoril, para o 6.º posto. O D. Chaves, atual 7.º e única equipa que poderia ultrapassar o Vitória no último lugar de acesso (o 6.º), não fez a pré-inscrição nas provas da UEFA.









Num jogo equilibrado e com muito vento, o Vitória criou o primeiro momento perigoso, aos 11’, com Johnston a obrigar Magrão a uma defesa apertada. O mesmo sucedeu na resposta do Rio Ave, aos 21’, tendo como intervenientes Ruiz e Bruno Varela.

No 2.º tempo, aos 55’, o Vitória colocou-se em vantagem, com Tomás Händel a marcar de cabeça na sequência de um canto. Os minutos finais foram de pressão do Rio Ave, mas praticamente sem criar perigo.