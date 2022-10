Vitória de Guimarães com alma vence o Paços de Ferreira

O V. Guimarães venceu este sábado em Paços de Ferreira (1-0) e adensou ainda mais a crise da equipa da casa, que ainda não ganhou na Liga. O Paços até entrou mais dinâmico no jogo, mas o Vitória respondeu de forma assertiva e marcou logo aos 9’ na sequência de uma excelente jogada individual de Nelson da Luz. Numa partida intensa, os pacenses foram criando situações para chegar ao intervalo com outro resultado, mas o melhor sinal que tiveram foi a superioridade numérica, quando André Amaro foi expulso (41’).Adivinhava-se uma 2ª parte sofrida para o Vitória e foi o que sucedeu, com a equipa a defender a vantagem, perante um Paços perdulário e que à entrada para o tempo de compensação perdeu Antunes por expulsão e ainda acabou com nove