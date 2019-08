Vitória de Guimarães cumpre 'missão' com goleada a pensar na Liga Europa

O Vitória de Guimarães apurou-se esta quinta-feira para a 3ª pré-eliminatória da Liga Europa, ao vencer os luxemburgueses do Jeunesse Esch por 4-0, depois de já ter triunfado na 1ª mão por 1-0.Num jogo de sentido único, a equipa de Ivo Vieira marcou aos 14’ pelo central Tapsoba, na sequência de um livre apontado por Rafa Soares.Até ao intervalo sucederam-se oportunidades, e em duas delas jogadores do Jeunesse evitaram golos sobre a linha.No 2º tempo o Vitória acelerou e Guedes marcou um excelente golo, o 100º do clube nas competições europeias. O terceiro chegou perto do final, com o Tapsoba - um dos estreantes neste Vitória - a bisar de penálti e o quarto foi apontado por Teixeira nos descontos.Na próxima ronda os vimaranenses defrontam os letões do Ventspils (jogos nos dias 8 e 15 deste mês).