Numa partida dirigida pelo francês Thomas Leonard, dando corpo ao protocolo de intercâmbio entre as federações portuguesa e francesa, os vizinhos Famalicão e V. Guimarães proporcionaram ontem um dérbi intenso, com imprevisibilidade até ao fim e com um triunfo muito suado dos vitorianos.









Os famalicenses entraram pressionantes e logo aos 5’ Banza obrigou Mumin a cometer um erro que levou ao golo do avançado francês. O Vitória respondeu de imediato e aos 9’ Estupiñán, isolado por Edwards, permitiu a defesa de Luiz Junior.

Depois do período inicial eletrizante, a equipa de Pepa assumiu mais as despesas ofensivas e chegou, com justiça, ao empate aos 34’. Tiago Silva marcou um livre e Estupiñán cabeceou de forma certeira, beneficiando de uma reação menos assertiva do guarda-redes do Famalicão.





No segundo tempo, aos 59’, uma grande jogada de transição de Rochinha proporcionou uma excelente defesa a Luiz Junior, mas na sequência da jogada Edwards consumou a reviravolta vitoriana.





Menos qualificado mas igualmente competitivo, este período trouxe um Famalicão mais ansioso a partir do momento em que ficou em desvantagem, mas aos 76’ Bruno Varela teve de aplicar-se a fundo para evitar o golo de Adrián Marin. A insistência da equipa de Ivo Vieira acabaria por dar frutos aos 84’, com o empate obtido por Pickel, mas o VAR acabaria por invalidar o lance.