Vitória de Guimarães em quinto lugar na Primeira Liga

O V. Guimarães foi ao terreno do Moreirense vencer por 3-1 e roubar o quinto lugar aos cónegos.O último jogo da Liga 2018/2019 designou um dérbi concelhio de Guimarães.Ao Moreirense bastava um empate para garantir esse posto, mas a equipa de Ivo Vieira entrou determinada a ganhar para justificar - se tal ainda fosse necessário - a histórica temporada que realizou.Começou por ameaçar num remate de Fábio Pacheco e aos 15’ marcou por Texeira, que aproveitou um ressalto para bater Miguel Silva.O Vitória reagiu de imediato e empatou por Davidson (20’), que encostou um cruzamento de Dodô. Num jogo com ritmo sempre elevado, até ao intervalo a melhor ocasião para desempatar pertenceu a Rochinha, que numa brilhante jogada individual só pecou pelo remate com Trigueira pela frente.No segundo tempo os vitorianos entraram mais pressionantes, mas foi Iago Santos quem aos 53’ esteve perto do golo, obrigando Miguel Silva a uma intervenção atenta.O guarda-redes voltaria a brilhar intensamente num remate de Chiquinho. Não marcou o Moreirense, deu a volta ao resultado o Vitória, com Osório a desviar de cabeça um livre de Pêpê (68’).Instados a reagir, por estarem pela primeira vez em desvantagem, os cónegos lograram encostar o adversário a zonas mais recuadas e acabaram mesmo o encontro com quatro avançados, mas o Vitória defendeu sempre muito bem a sua baliza, inviabilizando oportunidades de golo.E na última jogada, Davidson, assistido por Alexandre Guedes, fez mesmo o terceiro, ajudando a equipa de Luís Castro a conquistar o 5º lugar ao vizinho.Ivo Vieira, treinador do Moreirense, confirmou que está de saída do clube. "É uma decisão que já tomei, por tudo aquilo que aconteceu ao longo da época", disse o técnico. Já Luís Castro, do V. Guimarães, ficou satisfeito com a vitória: "Nunca desistimos."