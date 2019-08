Vitória de Guimarães empata em ensaio geral para a Liga Europa

O Famalicão empatou este domingo em Guimarães (1-1), mantendo a invencibilidade na Liga. Já o Vitória voltou a empatar em casa e fez um mau ensaio para o decisivo jogo de quinta-feira para a Liga Europa com o Steaua de Bucareste.Os vitorianos entraram muito fortes e no primeiro tempo colecionaram oportunidades para marcar. Defendi numas vezes e os postes em remates de Bruno e Poha mantiveram o Famalicão vivo, tendo Fábio Martins respondido igualmente com perigo do lado contrário, obrigando Douglas a uma bela defesa.O golo do Vitória chegou aos 50', com Teixeira a marcar de cabeça.A equipa de Ivo Vieira esteve perto do segundo, mas aos 70’ o Famalicão chegaria ao empate por Fábio Martins numa rápida jogada de contra-ataque. Aos 82’, Anderson poderia ter feito o segundo dos famalicenses, não fosse uma estupenda defesa de Douglas.