Vitória de Guimarães regressa aos triunfos após três derrotas consecutivas

O V. Guimarães regressou sexta-feira aos triunfos, após três derrotas consecutivas, ao vencer em casa o Santa Clara por 1-0 no jogo que assinalou o arranque da 6ª jornada da Liga. A 1ª parte foi amplamente dominada pelo Vitória, mas esse domínio não se refletiu em oportunidades de golo flagrantes. A melhor aconteceu aos 35’ quando Anderson obrigou Marco a uma defesa mais ortodoxa.Antes disso, os vimaranenses até tinham chegado ao golo aos 22’, mas o lance seria invalidado por fora de jogo.A 2ª parte abriu praticamente com a equipa vimaranense a adquirir vantagem. Na sequência de um canto apontado por Tiago Silva, Anderson cabeceou de forma irrepreensível logo aos 48’. O Santa Clara reagiu bem e empatou aos 63’, mas o golo de Paulo Henrique foi anulado por indicação do VAR. Ainda assim, os açorianos não quebraram animicamente e obrigaram o Vitória a defender a magra vantagem, ficando sempre o espectro de um eventual empate, até porque a equipa de Moreno Teixeira demonstrou alguma instabilidade defensiva nos minutos finais, defendendo a vantagem com unhas e dentes e com algum sofrimento.