Vitória de Guimarães vence Moreirense e reforça sexto lugar

O Vitória venceu esta sexta-feira o Moreirense (2-0) no dérbi concelhio de Guimarães e reforçou o sexto lugar, ampliando a vantagem para cinco pontos relativamente ao seu adversário. Os vitorianos entraram para esta partida na pior fase da temporada, com sete derrotas nos últimos oito jogos, mas realizaram uma grande exibição no primeiro tempo, período que dominaram por completo. Desde cedo o Moreirense começou a sentir problemas defensivos, perante a constante mobilidade adversária, e os golos surgiram naturalmente.Primeiro, por André Amaro (26’), na sequência de um canto, e, depois, por André Almeida, com um remate monumental (30’), que dava ainda mais corpo a uma supremacia evidente da sua equipa.No segundo tempo, o conjunto de Moreira de Cónegos subiu linhas e criou, finalmente, uma jogada de perigo por Rafael Martins logo aos 47’, num lance em que Bruno Varela foi determinante ao negar o golo ao avançado brasileiro. Mas foi apenas um susto para a formação do Vitória, que depois geriu com relativa tranquilidade a vantagem da primeira parte - mesmo jogando quase sempre em contenção - e ainda ameaçou o terceiro golo por intermédio do colombiano Estupiñan.