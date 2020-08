Vitória de Setúbal ataca liga de clubes

O V. Setúbal acusa o presidente da Liga de Clubes (LPFP), Pedro Proença, e duas das suas diretoras, Sónia Carneiro e Helena Pires de "criarem, intencionalmente, obstáculos ao regular funcionamento das competições desportivas".

"Tentam condicionar as decisões que esta sociedade desportiva entende que irão ser adotadas, brevemente, pelo Tribunal Arbitral do Desporto", afirmam os sadinos em comunicado.





O V. Setúbal, que considera estar a ser cometido um "grave atropelo à legalidade e ao respeito pelos tribunais", informa que vai apresentar, esta segunda-feira , recurso para o Conselho de Justiça da FPF que visa "impedir que o presidente da Liga e duas das suas diretoras tentem fazer entrar pela janela aquilo que, certamente, os tribunais não deixarão entrar pela porta, repondo a legalidade e viabilizando a manutenção do Vitória no lugar a que pertence e conquistou desportivamente".O documento emitido refere que a admissão por parte do presidente da Liga às candidaturas de Cova da Piedade e Casa Pia nas provas profissionais representa um grave atropelo à legalidade e ao respeito pelos tribunais e suas decisões.O V. Setúbal foi relegado para o terceiro escalão do futebol em Portugal por não cumprir os requisitos exigidos pela Liga.Um recurso está já no Tribunal Arbitral do Desporto.