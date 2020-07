Vitória de Setúbal e Aves despromovidos ao Campeonato de Portugal

V. Setúbal e Aves vão ser despromovidos ao Campeonato de Portugal. As SAD dos dois emblemas não cumpriram os requisitos necessários para a inscrição nos campeonatos profissionais e, por isso, a Liga Portugal informou em comunicado que ordenou a descida de divisão para o terceiro escalão do futebol nacional. Esta decisão, que resulta do chumbo da Comissão de Auditoria da Liga, é passível de recurso, o qual terá efeitos suspensivos.Como o nosso jornal escreveu na edição de terça-feira, a análise dos processos de candidatura obrigou a uma reunião intensa que se prolongou pela noite e que consumou, praticamente, este desfecho.Assim, o principal beneficiário será o Portimonense, que garante, desta forma, a permanência na 1ª Liga. Da mesma forma, o Cova da Piedade, antepenúltimo classificado à data do cancelamento da 2ª Liga, poderá ver anulada a queda para o Campeoanto de Portugal.