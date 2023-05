Para já é apenas um cenário. Mas ameaça tornar-se realidade: o Benfica pode fazer a festa do título em Alvalade, na jornada seguinte à que se realiza neste fim de semana. Uma possibilidade que não deixa de entusiasmar os adeptos do emblema da Luz, ao abrigo da velha rivalidade com o Sporting, cuja equipa está desde há algum tempo afastada da possibilidade de se sagrar campeã.









