Vitória do Flamengo vale sexto título no Brasil a Jorge Jesus

O Flamengo bateu o Fluminense por 1-0 e conquistou o campeonato carioca. Jorge Jesus conquista assim aquele que é o sexto título naquele que é o seu sexto título como treinador no Brasil ( depois do campeonato brasileiro, Taça Libertadores, Supertaça do Brasil, a Supertaça Sul-Americana e a Taça Guanabara).Foi Vitinho que, já nos descontos (aos 90+4 minutos), marcou o único golo da partida e fez a festa no Mengão. A nação rubro negra levantou-se em apoteose para Jorge Jesus mas o técnico português, que tem sido alvo de muitos rumores sobre a sua saída do Flamengo e enventual retorno para o Benfica, foi um dos rostos mais apagados durante a festa no relvado.Mais afastado no momento da entrega do troféu, os jogadores chamaram Jorge Jesus para o receber e atiraram o técnico ao ar, dando novo fôlego á festa que continuou noite dentro.O jogo teve transmissão em direto e em exclusivo na CMTV.