Vitória heróica do Sporting de Braga em Inglaterra

Galeno recuperou a bola a meio do meio-campo defensivo do Sp. Braga, controlou junto à linha pela esquerda, galgou a grande velocidade cerca de oitenta metros, até ao enfiamento da área contrária, levantou a cabeça e viu Paulinho, no enfiamento da baliza de Rui Patrício, a arrastar consigo os dois centrais do Wolverhampton.Ao mesmo tempo, percebeu que alguém chegava à área, pela direita. Desferiu um cruzamento rasteiro para o companheiro que aparecia solto e, com toda a concentração, Ricardo Horta rematou forte para o golo que permitiu uma vitória histórica do Braga em Inglaterra, na casa dos lobos (Wolves) e à equipa arsenalista começar com o pé direito esta fase de grupos da Liga Europa.O Sp. Braga jogou de cabeça levantada no estádio Molineaux, tendo mesmo entrado mais forte na partida e criado uma oportunidade logo aos três minutos. A primeira parte foi muito equilibrada, com chances para ambos os lados, mas o Wolverhampton só pegou no jogo nos últimos 15 minutos.O arranque da segunda parte foi diferente e a turma de Nuno Espírito Santo obrigou o Braga a elevado acerto defensivo. Valeu a boa forma dos médios, nomeadamente de Palhina, que não deu um palmo aos ‘lobos’ mais criativos.E foi nessa fase, em que o Wolverhampton tentava encostar o Sp. Braga às cordas que surgiu a recuperação de bola do reforço que os minhotos foram buscar ao FC Porto e que deu origem ao golo que garantiu a vitória.A equipa da casa reagiu, Espírito Santo lançou Moutinho para acrescentar criatividade, mas os guerreiros do Minho mantiveram a serenidade e, o mais importante, a vitória."A equipa superou-se. Este é um dia bonito para o Sp. Braga", regozijou-se Sá Pinto, técnico dos bracarenses, após o triunfo sobre os Wolves. Ricardo Horta, autor do único golo da partida, não escondeu a alegria."Este resultado vem do trabalho de toda a equipa. Tive a felicidade de marcar. É muito difícil ganhar aqui, mas nós estivemos impecáveis. Fizemos um excelente jogo e conseguimos uma grande vitória", finalizou o avançado.