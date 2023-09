Mais do que jogar bem, este era um jogo para ganhar, de forma a chegar ao clássico com o Benfica no topo da classificação. O FC Porto sofreu com o Gil Vicente, mas mais uma vez chegou à vitória nos descontos (pela 3.ª vez esta época).



Mudanças em relação à Champions só por ordem física. Pepe nem no banco ficou e Wendell surgiu no lugar de Zaidu.









