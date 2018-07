Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória testa jovens em Tróia

Continuidade de André Ferreira, Alex Pinto, Keaton, Willock, Gedson ou Heriberto analisada nos próximos dias.

Por António Martins Pereira | 09:35

O primeiro estágio de pré-época do Benfica, em Troia, que arranca no domingo, servirá para Rui Vitória elaborar o primeiro corte no plantel e funcionará como um teste para os vários jovens que estão às ordens do técnico. Para André Ferreira, Alex Pinto, Willock, Keaton Parks, Gedson Fernandes ou Heriberto, o estágio, que decorre até à próxima sexta-feira, será encarado como uma janela de oportunidade para convencerem Rui Vitória de que merecem um lugar no plantel na nova época.



Mediante as exibições dos jovens, que se destacaram nos escalões de formação, o técnico decidirá qual o seu futuro no clube da Luz. Se seguem para o segundo estágio, em Inglaterra, de 15 a 20 de julho, ou se serão dispensados. O período de preparação em Troia contempla dois jogos de caráter particular: na terça-feira com o Napredak e na sexta-feira com o V. Setúbal. Dois encontros com contornos de exames finais para alguns jovens que vão encetar esforços para encantarem.



Por esta altura, o treinador conta com 30 jogadores, sem contar com os cinco atletas que disputaram o Mundial e estão a gozar um período de férias. Nesse sentido, o plantel tem necessariamente de emagrecer. Além dos ‘miúdos’, os reforços Chiquinho e Amaral serão especialmente testados em Troia na perspetiva de provarem que têm qualidade para ficar.



Pelé rende cinco milhões

Pelé assinou contrato com o Monaco, numa transferência de 10 milhões de euros, dos quais cinco vão para os cofres do Benfica e o restante valor para o Rio Ave. Os encarnados detinham 50 por cento do passe do médio de 26 anos, assim como os vilacondenses.



Pelé esteve perto de voltar ao Benfica, mas apesar do interesse das águias, o regresso não se concretizou. O futuro do jogador, que alinhou no Rio Ave na última época, passa pelo conjunto monegasco que é orientado pelo português Leonardo Jardim.