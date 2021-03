Vitória vinda do banco: Portugal bate Croácia no Campeonato da Europa de sub-21

Díficil mas justa. Foi assim a vitória de Portugal na estreia da fase final do Campeonato da Europa de sub-21. Fábio Vieira, pouco depois de ter saído do banco, marcou o único golo diante da Croácia, em jogo realizado na Eslovénia.A equipa de Rui Jorge entrou cautelosa, perante croatas de boa técnica, que colocaram várias vezes à prova o guarda-redes Diogo Costa. A pouco e pouco, a Seleção começou a assumir o jogo e a ganhar segundas bolas. Pedro Gonçalves (melhor marcador da Liga) e Diogo Queirós (ao poste) foram os autores dos lances mais perigosos de Portugal. Ainda assim, pouco para um conjunto luso recheado de qualidade.No segundo tempo, a equipa das Quinas voltou a ser melhor, mas só marcou depois de Rui Jorge mexer. Fábio Vieira, a passe do também recém-entrado Dany Mota, fez o golo que dá uma importante vitória na estreia. Portugal volta a jogar no domingo, com a Inglaterra, que esta quinta-feira foi surpreendida pela Suíça.