Vitorianos demolidores frente ao Paços de Ferreira

O V. Guimarães goleou ontem o P. Ferreira (4-0) e ficou mais perto do Gil Vicente (5º). O Vitória entrou praticamente em vantagem. Aos 5’, Maracás travou Bruno Duarte na área e Tiago Silva marcou de penálti. Uilton ainda ameaçou o empate e até aos 20’ a equipa pacense dominou o jogo, mas os vitorianos melhoraram e fizeram o 2-0, por Bruno Duarte (45’).O 2º tempo abriu com Rúben Lameiras a atirar ao poste e a obrigar André Ferreira a uma grande defesa. Adivinhava-se o 3-0, que surgiu aos 68’, quando Bruno Duarte bisou na recarga à defesa do guarda-redes do Paços num penálti de André Almeida, sendo que na origem do lance Luiz Carlos foi expulso. O Vitória ainda faria o 4-0 por Rúben Lameiras (86’) na sequência de mais um penálti.