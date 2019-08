Vitorianos vão “fazer pela vida”

Concentrar e fazer pela vida." Para Ivo Vieira, esta é a chave que pode levar o V. Guimarães a garantir um lugar na fase de grupos da Liga Europa. A equipa defronta hoje o Steaua Bucareste, a partir das 20h00, na segunda mão do play-off da prova.

"Devemos valorizar cada jogo com a devida importância, mas é um momento em que podemos partir para um futuro mais risonho. Vamos jogar para a vitória, porque não sabemos jogar de outra forma", disse o técnico na antevisão da partida.

Para esse futuro risonho, os vitorianos têm de derrotar os romenos. Na primeira mão o jogo ficou empatado (0-0), em Bucareste. Um resultado que, para Ivo Vieira, foi "razoável", mas não "confortável". Para o técnico, o objetivo de hoje é marcar golos e não sofrer nenhum. Sobre as provocações de Gigi Becali (ver caixa), Ivo Vieira desvalorizou. "Quanto às declarações de terceiros, importa o que somos e o que fazemos. Pouco me importa sobre o que especulam a nível de comportamento", garantiu.



"Dar uma resposta dentro de campo"

"O Vitória só tem de dar uma resposta dentro de campo", disse Douglas, em reação às declarações do dono do Steaua, Gigi Becali (ver caixa). O guardião, que chegou aos 200 jogos pelo V. Guimarães no passado domingo, frente ao Famalicão (1-1), assegura que a equipa está focada em garantir um lugar na fase de grupos da Liga Europa. "Uma vitrina muito grande para os jogadores e o clube", reconheceu ontem o guarda-redes brasileiro, de 36 anos.



Gigi Becali diz que o V. Guimarães é equipa de segunda

Gigi Becali, polémico e desbocado dono do Steaua Bucareste, voltou a falar do V. Guimarães, adversário de hoje, em termos provocatórios. Equiparou o clube minhoto com o Chiajna Concord, uma equipa que milita na segunda divisão da Roménia e acrescentou: "Eles ?aqui lutavam para não descer, por isso não nos podem ganhar."