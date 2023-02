Vizela e D. Chaves voltam a empatar em jogo sem golos

Vizela e D. Chaves empataram esta sexta-feira a zero no segundo jogo da 20.ª jornada da Liga - o P. Ferreira-Benfica (0-2) foi antecipado. Foi o terceiro empate noutros tantos jogos entre as duas equipas esta época.Num 1.º tempo globalmente equilibrado, o Chaves foi mais perigoso no ataque. João Teixeira e Steven Vitória - este último com um remate à barra - protagonizaram as melhores ocasiões, tendo o Vizela respondido num lance em que Raphael Guzzo apareceu isolado mas permitiu a defesa a Paulo Vítor. Na sequência da jogada, o médio vizelense saiu lesionado.A 2.ª parte foi menos interessante e pautada por muitas interrupções. Ainda assim, aos 69’, Bruno Wilson falhou uma clara ocasião para colocar o Vizela em vantagem e aos 82’ foi Paulo Vítor a travar um remate de Lacava.