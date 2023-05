Terminou empatado (0-0) o jogo entre Vizela e Famalicão. Um resultado que estancou uma fase negativa das duas equipas, mas que para os famalicenses pode representar o fim da possibilidade de apuramento para as competições europeias, caso o V. Guimarães vença este domingo em Vila do Conde.





O Famalicão criou o primeiro momento perigoso, aos 7’, quando o central Riccieli desviou de cabeça para o poste. O Vizela respondeu a este lance aos 24’, com Osmajic a passar por Luiz Júnior mas, de ângulo já reduzido, atirou às malhas laterais. O primeiro tempo fechou de novo com o Famalicão a ameaçar o golo, num lance em que se gerou pânico na área vizelense. A segunda parte foi marcada por muitas interrupções. Aos 65’ a equipa de João Pedro Sousa voltou a lamentar a falta de sorte, quando Pablo rematou ao poste. Aos 76’ o Famalicão ficou reduzido a 10, por expulsão de Sanca, que viu dois amarelos no curto espaço de cinco minutos, mas mesmo assim teve uma boa ocasião num cabeceamento de Dobre que saiu junto ao poste.