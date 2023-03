A estreia de Ricardo Soares no comando técnico do Estoril ficou marcada por uma pesada derrota caseira com o Vizela. Já a equipa de Tulipa ascendeu ao 9.º lugar da tabela por conta da crise de resultados dos estorilistas.









Os canarinhos entraram mais acutilantes, mas foram os vizelenses a dar o primeiro sinal de perigo. O Estoril começou a denotar algum nervoso miudinho e um passe errado de Gamboa, em zona proibitiva, foi a ‘morte do artista’. O Vizela agradeceu e Osmajic inaugurou o marcador. Um azar nunca vem só e Joãozinho, num corte defensivo, enganou Dani Figueira e ficou feito 0-2, resultado que perdurou até ao intervalo.

Na segunda metade, o Vizela manteve-se sereno, foi sempre fiel aos processos de jogo que deram bom resultado na etapa inicial e foi com naturalidade que chegou ao terceiro golo. Tomás Silva saltou do banco para alimentar o caudal ofensivo da equipa e concretizou um lance de puro de contra-ataque. O resultado do duelo não sofre qualquer contestação.