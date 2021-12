Surpresa nos oitavos de final da Taça de Portugal, com o Vizela a afastar o Sp. Braga, atual detentor do troféu (1-0). O jogo começou muito disputado e, logo aos 9 minutos, despertou com o golo monumental de Nuno Moreira. O jovem avançado cedido pelo Sporting ao Vizela aplicou um remate fulminante de fora da área que bateu Matheus.









Obrigado a reagir, o Sp. Braga criou a sua primeira ocasião aos 18’, num cabeceamento de Diogo Leite que Pedro Silva deteve com uma grande defesa. Apostado em ferir o adversário em contra-ataque, o Vizela quase fez o 2-0 aos 27’: Cassiano isolou-se, passou por Matheus, mas Tormena evitou o golo com um corte providencial. Na génese do lance, Abel Ruiz fez falta sobre Nuno Moreira e viu o cartão amarelo, mas após consultar as imagens, Nuno Almeida reverteu para vermelho.

No 2º tempo, os arsenalistas voltaram mais pressionantes, mas aos 54’ foi Matheus a defender um remate para golo de Nuno Moreira. Na resposta (65’) André Horta falhou de forma clara o empate e logo a seguir Roger obrigou Pedro Silva a uma defesa difícil. Aos 89’, o Sp. Braga deitou definitivamente tudo a perder, quando André Horta foi expulso (de novo com recurso ao VAR) por pisar Marcos Paulo no pescoço.