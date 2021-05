O Vizela goleou este sábado o Vilafranquense, em casa, por 5-2, e acompanha o campeão Estoril na subida ao principal escalão do futebol nacional. Os minhotos regressam à I Liga, 36 anos depois. Com esta derrota, a equipa ribatejana foi despromovida à Liga 3.









Na última jornada da II Liga, o Vizela não vacilou e o Arouca também fez o seu trabalho e venceu o Chaves (3-1), assegurando o 3º lugar que dá acesso ao play-off, que vai determinar quem marca presença na I Liga na próxima temporada. Os arouquenses têm, agora, uma eliminatória com o Rio Ave (a 1ª mão é em Arouca no dia 26 e a 2ª é em Vila do Conde no dia 30).

Na luta pela permanência, o FC Porto B apresentou-se com oito ‘reforços’ do plantel principal, mas perdeu no reduto do Benfica B, por 2-1, mesmo com o apoio do presidente Pinto da Costa, que se deslocou ao Seixal. O clássico terminou quentinho, com Rodrigo Conceição e Samuel Pedro aos empurrões, obrigando à intervenção dos companheiros e da polícia. A situação acabou por ficar sanada, mas o árbitro Manuel Oliveira expulsou dois jogadores das águias já depois do apito final, Fábio Duarte e Daniel dos Anjos. Os dragões ficam na II Liga graças às derrotas dos despromovidos Vilafranquense e Oliveirense (0-1 com o Varzim).