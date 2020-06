Vizinhos anulam-se no dérbi concelhio de Guimarães

Terminou empatado (1-1) o dérbi concelhio de Guimarães. Um resultado que não permitiu aos vitorianos a reentrada na luta pelos lugares europeus.O jogo começou frenético, com oportunidades para as duas equipas. Mateus Pasinato negou o golo a Bruno Duarte e Douglas fez o mesmo perante Fábio Abreu. A ineficácia ofensiva era notória, numa partida em que a bola chegava com facilidade às duas áreas, mas aos 34’ o Vitória adiantou-se no marcador, com Pêpê a converter um penálti após falta de Iago sobre o irrequieto Edwards.O Moreirense ressurgiu mais forte após o intervalo e chegou rapidamente ao empate por Gabrielzinho (53’). Depois disso o jogo perdeu qualidade, com as equipas a revelarem muitas dificuldades físicas. E nem as sucessivas substituições permitiram um final empolgante que trouxesse consigo ocasiões de golo. O Vitória ainda ficou reduzido a 10, por expulsão de Florent já em tempo de compensações, mas a falta de lucidez já era muita e o empate afigura-se perfeitamente justo num dérbi que valeu essencialmente pelo 1º tempo.