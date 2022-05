Schmidt chega a Lisboa sorridente e acompanhado da mulher. Veja o momento

Roger Schmidt, novo treinador do SL Benfica, já chegou a Lisboa e começa a falar aos jornalistas com um "bom dia", em português.Agradece a confiança depositada por Rui Costa em si: "Vou dar o meu melhor, trabalhar muito com os jogadores e equipa técnica".O treinador afirma ainda que está muito contente por estar no SL Benfica e agrade a oportunidade por trabalhar com a equipa. Schmidt diz que "se amamos o futebol amamos o Benfica".Acrescenta ainda que pretende fazer tudo o que tiver ao seu alcance para conseguir ganhar títulos no novo clube e conclui com um "obrigado", novamente em português.