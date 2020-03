"Vou levar o Benfica aonde quero", avisa Luís Filipe Vieira

"Vou levar o Benfica aonde eu quero", afirmou, este sábado, Luís Filipe Vieira na cerimónia da entrega dos anéis de platina e emblemas de ouro e prata aos sócios com 75, 50 e 25 anos de filiação ao clube e que decorreu no Pavilhão da Luz."Como sabem, o Benfica fez uma OPA [Oferta Pública de Aquisição] às próprias ações. Ultimamente, tenho ouvido, como devem imaginar, comentários dos mais parvos que podem existir", referiu o presidente benfiquista na ponta final do discurso.Luís Filipe Vieira lembrou aos sócios encarnados que está, nesta matéria, inibido de tecer qualquer comentário. No entanto, lembrou que, na altura própria, poderá pronunciar-se: "Sem entrar nesse paralelo sobre aquilo que mais tarde irei dizer, quero dizer-lhes que vocês, ou a grande maioria dos benfiquistas, escolheu alguém para liderar este clube."Emocionado, o presidente do clube da Luz fez um autoelogio. "Tenho a certeza absoluta de que eu, os meus colegas, os benfiquistas em conjunto, fizemos a maior revolução alguma vez vista na Europa num clube de futebol", apontou."Acreditem que aquilo que se está a fazer no Benfica é para sermos de uma dimensão europeia e para não ficar fechado em Portugal", sublinhou Vieira. Depois, o presidente do clube da Luz disparou na direção dos críticos: "Infelizmente, há pessoas que têm um pensamento muito pequenino em Portugal e o mais fácil para eles é insinuar, caluniar e tentar que o Benfica pare. Mas quero dizer-lhes abertamente: quanto mais me vão chateando mais força vou tendo para levar o Benfica aonde eu quero".José António dos Santos, dono do grupo Valouro e maior acionista da Benfica SAD, assumiu as responsabilidades numa dívida de uma empresa de pneus ao Novo Banco e que tinha o aval pessoal de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica.Segundo o ‘Expresso’, apesar de a dívida estar garantida por um imóvel e de Luís Filipe Vieira ter saído da empresa de pneus em causa, a David Maria Vilar, em 2012, o ‘Rei dos Frangos’ – nome pelo qual é conhecido o dono da Valouro – criou uma sociedade em 2017 que assumiu as responsabilidades sobre a dívida. Pouco tempo depois, José António dos Santos pediu a insolvência da empresa de pneus, reclamando agora um crédito.Tanto Vieira como José António dos Santos disseram ao ‘Expresso’ que o imóvel respondia pelas dívidas, rejeitando a ideia de um ter assumido a responsabilidade do outro no financiamento.