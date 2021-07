"Vou trabalhar": Jorge Jesus recusa reagir à detenção de Luís Filipe Vieira

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, saiu esta manhã de casa e atentou falar com o técnico dos encarnados, que apensas disse que ia trabalhar, rejeitando responder às questões feitas pela equipa do"Bom dia, vou trabalhar", foram as únicas palavras de Jorge Jesus, que se recusou a reagir à detenção do presidente do clube do Benfica, Luís Filipe Vieira. Cerca das 06h45, o técnica da Luz chegou ao centro de estágio do Benfica para mais um dia de trabalho, assim como os jogadores do plantel.Recorde-se quenum inquérito-crime por suspeitas da prática de vários crimes em negócios ligados ao futebol de valor superior a 100 milhões de euros. Vieira passou a noite na esquadra da PSP de Moscavide, em Lisboa, e deverá ser esta quinta-feira ouvido pelo juiz de instrução criminal Carlos Alexandre.