Daniel Wass está mais longe do Sporting, isto depois do Marselha lhe ter apresentado uma proposta mais tentadora.O internacional dinamarquês, de 32 anos, que já passou pelo Benfica, vai entrar no último ano de contrato e o Valência quer vendê-lo. O Sporting acenou com dois milhões de euros, mas terá sido o próprio jogador a colocar um travão numa possível saída para Alvalade.