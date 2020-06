Weigl e Zivkovic treinam depois de ataque ao autocarro do Benfica

Foram divulgadas esta tarde as primeiras imagens de Weigl e Zivkvovic a treinar no Centro de Estágios do Seixal, desde o ataque ao autocarro do Benfica.

O clube da Luz publicou no site oficial as fotografias do treino orientado por Bruno Lage.

Os dois jogadores, que ficaram feridos na passada quinta-feira, apresentaram-se sem qualquer tipo de limitação.