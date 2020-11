Weigl, Taarabt e Darwin com Covid-19 fora dos eleitos do Benfica para a visita à Madeira

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, convocou hoje 22 futebolistas para o jogo com o Marítimo, na Madeira, na segunda-feira, da oitava jornada da I Liga portuguesa, com Weigl, Taarabt e Darwin Núñez a continuarem de fora.

O médio alemão, o marroquino e o avançado uruguaio tiveram testes com resultado positivo ao novo coronavírus e mantêm-se de fora da lista de convocados, num plantel com sete jogadores no boletim clínico: além deste trio, também André Almeida, Pedrinho, Nuno Tavares e Todibo estão de fora, a recuperarem de lesões.

Na lista de eleitos de Jorge Jesus continua o argentino Facundo Ferreyra, que na vitória sobre o União de Paredes (1-0), para a Taça de Portugal, jogou pela primeira vez pelos 'encarnados' desde 2018.