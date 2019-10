Wendel multado e despromovido por infringir regulamento do Sporting

O médio brasileiro Wendel foi multado e despromovido à equipa de sub-23 por ter infringido o regulamento interno do Sporting.Segundo apurou o, Wendel foi visto a entrar num restaurante de Lisboa, às 23h00 de 6ª feira, quando os regulamentos internos do clube obrigam ao recolhimento obrigatório precisamente a essa hora (no sábado tinha treino às 10h00).soube, ainda, que o jogador é reincidente no incumprimento dos regulamentos dos leões. Começou com Jorge Jesus, quando foi contratado ao Fluminense em janeiro de 2018. Sempre que ia ao Brasil, chegava atrasado aos trabalhos da equipa, usando doenças de familiares como desculpa. Uma situação que foi adiando a sua estreia com Jesus.Teve ainda problemas com o técnico José Peseiro e até foi apanhado a conduzir sem carta de condução válida (ver pormenores).A reação de Wendel ao castigo surgiu esta segunda-feira através das redes sociais: "Muitos falam, poucos sabem... Sigo trabalhando forte, Deus sabe de tudo."O futebolista é considerado em Alvalade como um dos valores seguros do plantel, com uma margem de progressão bastante grande. Tem 22 anos e deve integrar a seleção olímpica brasileira.Wendel foi detido pela GNR em maio por conduzir sem carta de condução. A multa aplicada pelo Sporting reverteu para uma instituição de caridade.Wendel foi relegado para os sub-23 por Peseiro em outubro de 2018. Na altura era pouco utilizado e forçava a saída. Arrependeu-se e foi reintegrado.Gonzalo Plata, de 18 anos, foi repreendido pelo departamento de futebol leonino por ter divulgado, em direto, o vídeo de Jesé a cantar no balneário após o triunfo por 3-1 sobre o V. Guimarães. O jovem avançado mostrou-se arrependido e pediu desculpas ao grupo.