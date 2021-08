Wendel assinou até 2025 com o FC Porto e pôs as águias na fervura. O Benfica ficou desagradado com a situação, pois entende que identificou primeiro o jogador e que o FC Porto só avançou para a sua contratação por causa da pressão feita por Sérgio Conceição, no fim do jogo em Famalicão. O jornal Record sabe que é admitida a existência de um contacto direto com Wendell, feito anteontem por elementos do Benfica.