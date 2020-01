West Ham abre a porta à contratação de Gedson

"Temos sido associados a muitos jogadores. O mais importante é que se trata de um jovem jogador com potencial. Tem bom ‘pedigree’. Por isso, desse ponto de vista, gostaria de trazer jogadores para o futuro e construir uma equipa jovem e forte", disse esta quinta-feira David Moyes, técnico do West Ham, comentando o interesse do emblema londrino no benfiquista Gedson Fernandes.A imprensa inglesa deu esta quinta-feira conta de que o negócio entre o Benfica e os hammers estava praticamente concluído. De acordo com a Sky Sports, Gedson – que esta quinta-feira festejou o 21º aniversário – será emprestado aos londrinos por 18 meses e sem opção de compra obrigatória do seu passe.Além do West Ham, Everton, Chelsea e Wolverhampton estão também na corrida pelo jogador formado no Seixal. Os blues terão, segundo a imprensa britânica, apresentado uma proposta de empréstimo de 18 meses, que, no final, e mediante a participação em 50% dos jogos nesse período, pagariam 65 milhões de euros.A chegada de Weigl retirou ainda mais espaço a Gedson Fernandes, que vê com bons olhos a possibilidade de deixar a Luz para jogar com mais regularidade. O jogador, sabe o, tem o sonho de poder estar no Campeonato da Europa, mas para que isso aconteça terá necessariamente de ser utilizado com frequência, o que, agora, é impossível na Luz.